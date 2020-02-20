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Минэнерго изучит предложение "Силмаша" о строительстве ТЭС на экспериментальных турбинах

В ведомстве отметили, что в настоящее время правительством уже разработаны механизмы поддержки применения отечественного оборудования при строительстве и модернизации генерирующих объектов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил Минэнерго РФ изучить вопрос о строительстве в России экспериментальной теплоэлектростанции (ТЭС) для отработки отечественной технологии газовых турбин средней и большой мощности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго.

"Подтверждаем получение поручения от заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова", - сказали в ведомстве.

Отраслевой Telegram-канал ранее публиковал копию письма владельца "Силовых машин" Алексея Мордашова президенту РФ Владимиру Путину, в котором, в частности, бизнесмен попросил разрешения для компании строить экспериментальную ТЭС с возвратом инвестиций.

Минэнерго отметило, что в настоящее время правительством уже разработаны механизмы поддержки применения отечественного оборудования при строительстве и модернизации генерирующих объектов. Помимо программы модернизации тепловых электростанций, Минэнерго ведет согласование предложений, направленных на проведение дополнительного отбора проектов строительства ТЭС с использованием отечественных газотурбинных установок в объеме до 2 ГВт с вводом в 2026-2028 годах.

А также ранее Минэнерго опубликовало информацию об использовании площадок действующих тепловых электростанций в качестве испытательных стендов для проведения испытаний и опытно-промышленной эксплуатации газовых турбин большей и средней мощности, произведенных на территории Российской Федерации.

Технология будущего

В России нет собственной технологии производства газовых турбин средней и большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования. Газовые турбины средней и большой мощности в России в настоящее время производит только СП Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", но низкая степень локализации этих машин не позволяет им попасть в программу.

Разработкой технологии российской газовой турбины большой мощности в России занимаются Ростех и "Силовые машины". Компании заявляют, что серийный выпуск таких машин может начаться в 2020-х годах. "Силовые машины" ранее заявляли, что для отработки российской технологии необходима так называемая экспериментальная ТЭС, отмечая, что в нее акционер "Силовых машин" Алексей Мордашов готов инвестировать 85-100 млрд рублей.

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