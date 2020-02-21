Стала известна средняя стоимость подарка к 23 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средний чек подарка для мужчин к 23 февраля в 2020 году вырос на 18% относительно 2019 года - до 1,3 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании интернет-площадки Ozon, сделанном на основе порядка 800 тыс. заказов и 5 млн поисковых запросов в преддверии Дня защитника Отечества.

"В этом году на подарок тратят на 200 рублей больше, чем в 2019 году - около 1300 рублей", - говорится в исследовании.

Относительно среднего значения по году, в период с 14 по 19 февраля, на площадке выросли продажи фитнес-трекеров и спортивных часов (на 325%), электрических зубных щеток (на 517%), мужской косметики (на 300%). Причем популярностью пользуются такие необычные мужские косметические средства, как, например, масло для ухода за бородой (рост продаж на 230%) и мужские маски для лица (рост на 190%).

"Традиционные" для главного мужского праздника носки остаются в тренде подарков и в этом году: их продажи выросли на 317% относительно среднего значения в году, а мужской парфюмерии - на 313%", - отмечают аналитики.

По данным Ozon, с 14 по 19 февраля сами мужчины чаще всего искали и смотрели большие и сложные конструкторы (рост в 2,5 раза относительно среднего значения в 2020 году), мужские аксессуары (рост в 2,2 раза (чаще всего кошельки, ключницы и рюкзаки), сертификаты на цифровые сервисы - в два раза чаще и электроинструменты - в 1,8 раз чаще относительно среднего значения в 2020 году.

Как уверяют аналитики площадки, часть мужчин, как и хотят, получат от женщин электроинструменты - их продажи выросли на Ozon на 147% относительно среднего значения в году; аксессуары - продажи мужских кошельков и рюкзаков выросли соответственно на 160% и 187%, а также цифровые подписки - чаще всего онлайн-кинотеатры и игровые сервисы - продажи выросли соответственно на 150% и 130%.