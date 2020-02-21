20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Германии разрешил Tesla продолжать подготовку строительства завода под Берлином

Иск против компании подали организация "Зеленая лига Бранденбурга" и Ассоциация по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии

ТАСС, 21 февраля. Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск, направленный против осуществления подготовки американской компанией Tesla площадки для строительства в окрестностях германской столицы ее первого европейского завода. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте суда.

Иск против Tesla был подан организацией "Зеленая лига Бранденбурга" и Ассоциацией по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии. Решение об отклонении иска было принято в связи с предоставлением юридического подтверждения оснований строительства завода Tesla под Берлином, говорится в сообщении.

В конце января газета Berliner Morgenpost информировала, что семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны были обнаружены в лесу под Берлином, где ведется подготовка площадки для строительства завода Tesla.

В ноябре 2019 года глава Tesla Илон Маск объявил о планах по строительству первого европейского завода компании в окрестностях Берлина. Новый завод получит название Gigafactory 4 и будет располагаться неподалеку от строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который находится на границе Берлина и федеральной земли Бранденбург. На новых мощностях в Европе будут производиться аккумуляторные батареи, силовые установки, также там будут собираться седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y. Предприятие планирует начать работу в 2021 году.

Маск основал Tesla в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Facebook из-за коронавируса отменила участие в форуме разработчиков видеоигр в США
Состояние здоровья сотрудников и сообщества геймеров "всегда превыше всего остального", отметили в компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС