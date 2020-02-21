Суд в Германии разрешил Tesla продолжать подготовку строительства завода под Берлином

ТАСС, 21 февраля. Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск, направленный против осуществления подготовки американской компанией Tesla площадки для строительства в окрестностях германской столицы ее первого европейского завода. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте суда.

Иск против Tesla был подан организацией "Зеленая лига Бранденбурга" и Ассоциацией по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии. Решение об отклонении иска было принято в связи с предоставлением юридического подтверждения оснований строительства завода Tesla под Берлином, говорится в сообщении.

В конце января газета Berliner Morgenpost информировала, что семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны были обнаружены в лесу под Берлином, где ведется подготовка площадки для строительства завода Tesla.

В ноябре 2019 года глава Tesla Илон Маск объявил о планах по строительству первого европейского завода компании в окрестностях Берлина. Новый завод получит название Gigafactory 4 и будет располагаться неподалеку от строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который находится на границе Берлина и федеральной земли Бранденбург. На новых мощностях в Европе будут производиться аккумуляторные батареи, силовые установки, также там будут собираться седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y. Предприятие планирует начать работу в 2021 году.

Маск основал Tesla в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.