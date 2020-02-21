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WSJ: Иран 21 февраля внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег собирается наложить ограничения на финансовые отношения с предпринимателями Ирана, запретит иранским банкам открывать свои отделения в других странах

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в пятницу внесет Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщила в четверг сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа должностных лиц США и их союзников.

ФАТФ в октябре 2019 года дала Ирану время до февраля 2020 года, чтобы присоединиться к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В случае отказа Тегерана группа угрожала полностью отменить приостановку контрмер и призвать своих членов последовать этому примеру.

По данным источников газеты, FATF объявит о контрмерах на пленарной сессии 21 февраля в Париже. Группа собирается наложить ограничения на финансовые отношения с предпринимателями Ирана, ужесточить контроль над всеми финансовыми операциями, связанными с этой страной, а также запретит иранским банкам открывать свои отделения в других государствах. Странам - участницам ФАТФ будет запрещено учреждать свои представительства в Иране.

Согласно публикации, такой шаг сыграет на руку США, которые проводят курс на оказание максимального санкционного давления на Тегеран с целью принудить власти этой страны отказаться от реализации программы разработки ядерных вооружений. Страны Европы не присоединялись к данной кампании Вашингтона, однако в последние недели уведомили Госдепартамент о решении поддержать принятие новых мер по линии FATF.

Газета обратилась за комментарием в секретариат ФАТФ и в постоянное представительство Ирана при ООН. В секретариате группы отказались от комментариев. В иранском постпредстве при Объединенных Нациях пока на запрос The Wall Street Journal не отреагировали.

Последняя отсрочка

Отсрочка, которую ФАТФ дала Ирану в октябре 2019 года, была четвертой по счету.

FATF была создана в 1989 году по решению стран "Большой семерки". Эта организация является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Членами ФАТФ являются 37 государств и две международные организации - Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива. Штаб-квартира секретариата ФАТФ расположена в Париже, в здании Организации экономического сотрудничества и развития.

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