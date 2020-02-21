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"Известия": наценки на лекарства в российских аптеках выросли до 24,6% в 2019 году

При этом они остаются одними из самых низких по сравнению с другими товарами массового потребления
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© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средний размер наценки на лекарства в российских аптеках увеличился до 24,6% по итогам 2019 года. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на компанию DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

Наценки выросли в связи с понижением спроса граждан на медикаменты и ростом конкуренции продавцов между собой. В 2019 году россияне купили 5,1 млрд упаковок лекарств, что на 1,8% ниже, чем в 2018 году. При этом, на данный момент население реже ходит в аптеки и предпочитает более дорогие лекарства, что привело к увеличению продажи препаратов в денежном выражении на 3%, пишет издание.

"Основной вид конкуренции для аптек - ценовая. Соответственно, несколько лет все старались работать на минимальных наценках. Это компенсировалось бонусами от производителей за большие объемы продаж. В 2019 году, когда спрос начал падать, эти бонусы уменьшились и были компенсированы увеличением наценок", - пояснила "Известиям" директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина.

Специалисты утверждают, что наценки на лекарственные препараты в стране остаются одними из самых низких по сравнению с иными товарами массового потребления, отмечает газета.

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