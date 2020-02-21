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Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Соответствующее письмо с предложениями направил глава "Опоры России" Александр Калинин

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей. При этом налоговая ставка для уплаты с доходов, по мнению организации, должна составлять 7%, а с доходов минус расходы - 17%.

Соответствующее письмо с предложениями главы организации Александра Калинина есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие переходный период для налогоплательщиков <...>, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы <...> превысили 150 млн рублей, но не более чем на 100 млн рублей <...> И в следующих налоговых периодах будут облагаться по налоговой ставке в размере 7% (с доходов - прим.) <...> и в размере 17% (с доходов уменьшенных на величину расходов)", - говорится в письме.

20 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект поправок в Налоговый кодекс (НК) о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право применять УСН. Документ предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников которых превысила установленное ограничение в 100 человек, но не более чем на 30 человек. При этом налоговые ставки будут 8% с доходов и 20% с доходов минус расход, при действующих 6% и 15% соответственно.

С этими мерами бизнес не согласен и просит первого вице-премьера снизить ставки до 7% и 17% и увеличить порог доходов до 250 млн рублей, рассказал ТАСС Калинин. С предложениями "Опоры России" согласны в Торгово-промышленной палате и "Деловой России". "Налоговые ставки, предлагаемые законопроектом, слишком высоки. Мы надеемся, что ко второму чтению законопроекта наши предложения будут поддержаны", - рассказала ТАСС вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Данный вопрос рассматривался в начале февраля на проектном комитете по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при участии первого вице-премьера Андрея Белоусова, представителей бизнес-объединений, Федеральной налоговой службы (ФНС), Центробанка и профильных министерств. Согласно протоколу заседания, который имеется в распоряжении ТАСС, Белоусов поручил Минфину совместно с Минэкономразвития и ФНС до 14 февраля представить оценку числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) с оборотом в размере от 150 до 200 млн рублей и от 200 до 250 млн рублей, при этом оценивая объем выпадающих доходов бюджета, если к ним будет применен переходный период.

Позиции министерств

Представитель Минэкономразвития сообщил ТАСС, что в настоящее время идет обсуждение критериев перехода от УСН к общей системе налогообложения, при этом не уточнив, какую оценку налоговой нагрузки в итоге представило министерство Белоусову. Представитель Минфина заявил ТАСС, что министерство и дальше будет "прорабатывать вопрос создания условий для комфортного перехода бизнеса на другие налоговые режимы".

Об УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) - один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. При объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%. Если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", ставка составляет 15%.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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