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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Китай из-за коронавируса отложил проведение Азиатского форума в Боао

Мероприятие было запланировано на 24-27 марта на южном острове Хайнань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции решили отложить проведение Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао, который был запланирован на 24-27 марта на южном острове Хайнань. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями. За последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром.

Оргкомитет АЭФ пока не комментирует отмену мероприятия и не называет возможные сроки его проведения.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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