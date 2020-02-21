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"Гранд сервис экспресс" весной запустит новые маршруты в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга

Поезда будут ходить в Евпаторию и Феодосию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Компания "Гранд сервис экспресс" - оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым - откроет железнодорожное сообщение из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

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"Поезда "Таврия" свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Составы будут отправляться с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию будут курсировать через день, в Феодосию два раза в неделю. Первый состав поезда в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию первый поезд отправится 7 мая. Поезда из Москвы в Евпаторию начнут курсировать со 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию будут курсировать несколько раз в неделю начиная с 4 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле также откроются маршруты в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Состав Мурманск - Симферополь начнет ходить 25 апреля и будет курсировать по маршруту один раз в девять дней. Поезд Екатеринбург - Симферополь также будет запущен 25 апреля с несколькими отправлениями в неделю. По маршруту Кисловодск - Симферополь движение откроется 29 апреля и поезд будет курсировать два раза в неделю.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКрым
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