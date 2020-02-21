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ВЭБ.РФ и Сбербанк профинансируют разработку Корбалихинского месторождения на 24 млрд руб.

Общая стоимость проекта составит около 38 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Сбербанк предоставят Уральской горно-металлургической компании (УГМК) кредит в размере около 24 млрд рублей на проект по разработке Корбалихинского месторождения полиметаллов в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ, ПАО "Сбербанк" и группа УГМК подписали базовые индикативные условия финансирования для реализации проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения (Алтайский край) и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год в соответствии с принципами Фабрики проектного финансирования. Общая стоимость проекта составит около 38 млрд рублей, из которых порядка 24 млрд рублей предполагается профинансировать за счет кредитных средств участников синдиката", - отмечается в сообщении.

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