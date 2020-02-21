Козлов заявил, что судостроению ДФО нужно исключение по квотам на российское оборудование

НАХОДКА, 21 февраля. /ТАСС/. Квоты на объем отечественного оборудования на российских судах не должны распространяться на суда, построенные на Дальнем Востоке, сообщил журналистам в пятницу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. По его словам, инициативу сейчас обсуждают Минвостокразвития и Минпромторг.

Сейчас на верфях Дальнего Востока начинается активное строительство судов по программе "квоты в обмен на инвестиции". Получатель квоты должен в течение пяти лет построить краболовное судно. Всего предусмотрена 41 квота на вылов краба, 35 уже распределены. Как сообщал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, из 35 судов-краболовов, которые будут строиться в обмен на квоты, 16 будет заложено на дальневосточных верфях.

"У нас есть ряд распорядительных документов, которые регламентируют, что оборудование, которое устанавливается на этих судах, должно быть определенной номенклатуры, подпадающей под требование союзного государства. Мы сегодня с коллегами с Минпромторга провели большую работу, <…> я надеюсь, у нас это получится, чтобы требования этих нормативных актов не распространялись на строительство в нашем случае. Потому что для нас это очень важно", - сказал Козлов.

В апреле 2019 года правительство РФ утвердило изменения в судостроительную часть ключевого 719-го постановления, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Верфь должна осуществить закладку и сборку корпуса судна из блоков, произведенных в ЕАЭС. При этом масса секций и материалов для корпуса судна, изготовленных в ЕАЭС, должна составлять не менее 50% массы корпуса судна к 2020 году, не менее 70% - к 2022 году и не менее 90% - к 2024 году. Кроме того, отдельным списком прописаны оборудование и механизмы, изготовленные в РФ, с использованием которых должны вестись монтаж и производство.

В Минпромторге считают, что изменения направлены на поддержку отечественной продукции, а также на то, чтобы простимулировать иностранные компании локализировать производство в условиях политики импортозамещения.