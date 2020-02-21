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КЖД и "ПКП Карго" обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере грузовых перевозок

В частности, стороны затронули вопросы оптимизации технологии пропуска контейнерных поездов через международные пограничные пункты и рассмотрели возможность ускорения документооборота

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД, филиал ОАО "РЖД") и Северное предприятие АО "ПКП Карго" (Польша) обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере грузовых перевозок, следует из сообщения РЖД.

В частности, стороны обсудили вопросы оптимизации технологии пропуска контейнерных поездов через международные пограничные пункты Мамоново/Бранево и Железнодорожный/Скандава. Также участники встречи рассмотрели возможность ускорения документооборота за счет синхронизации электронной системы обмена данными.

По итогам встречи был подписан договор, согласно которому стороны продолжат сотрудничество и совместную работу по повышению эффективности организации международных грузовых перевозок.

Теги
РоссияПольшаКалининградская область
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