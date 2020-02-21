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Главгосэкспертиза одобрила корректировки проекта "Северный поток - 2"

Первый этап предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе - укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство российской части газопровода "Северный поток - 2", в том числе на морском и береговом участках трассы в Ленинградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Северный поток - 2", новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 млрд куб. м газа в год, пройдет через Балтийское море на побережье Германии параллельно действующей трассе газопровода "Северный поток". Российская часть трассы, проект которой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2018 году, включает подводный участок протяженностью около 114 км в пределах акватории Финского залива Балтийского моря и береговой отрезок протяженностью 3,84 км.

"В 2020 году работы по строительству "Северного потока - 2" планируют продолжить с учетом внесения корректировок в проектную документацию, одобренную после повторного рассмотрения Главгосэкспертизой России", - отмечается в сообщении.

В скорректированном проекте "Северного потока - 2" выделены два этапа строительства. Первый этап предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе - укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы.

Кроме того, в ходе корректировок проекта уточнены габариты и положение проектируемых зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы газопровода. Также изменены некоторые конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, в том числе в части строительства подъездных автодорог и схемы организации дорожного движения в коридоре газопровода, устройства сетей связи, сигнализации и иных объектов и коммуникаций.

Проблемы проекта

В настоящее время работы по строительству газопровода приостановлены. В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что окончание строительства "Северного потока - 2" будет отодвинуто на несколько месяцев - до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает.

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