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Распространение коронавируса нового типа

Туроператоры попросили кабмин компенсировать 590 млн рублей убытков из-за коронавируса

В письме АТОР подчеркивается, что речь идет не о "недополученных доходах туристических компаний, а об их прямых убытках от форс-мажорной ситуации"
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой компенсировать 590 млн рублей фактических прямых убытков туркомпаний, возникших из-за ситуации со вспышкой нового типа коронавируса в Китае. Об этом сообщила в пятницу ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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Суммарные прямые убытки туроператоров в сфере выездного туризма от досрочного прекращения программ в Китае и досрочного вывоза туристов предварительно оцениваются в 450 млн рублей. Прямые убытки туроператоров в сфере въездного туризма из-за потери китайских туристов, исключая упущенную выгоду, предварительно составили 140 млн рублей, подсчитали в АТОР. Суммарно потери оцениваются в 590 млн рублей.

"АТОР просит компенсировать всю сумму", - отметила Ломидзе, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Как отмечается в сообщении АТОР, размещенном на сайте ассоциации, Министерство транспорта РФ заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли. "Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом", - приводятся выдержки из письма в сообщении. Ассоциация "просит правительство рассмотреть возможность проработки системы возмещения убытков туроператорских компаний за счет субсидирования из бюджетных средств", отметили в АТОР.

Подчеркивается, что речь идет не о "недополученных доходах туристических компаний, а об их прямых убытках от форс-мажорной ситуации". При этом ограничение на реализацию туров в Китай пришлось на высокий сезон для выездного туризма. Денежные средства за авиаперевозку и наземное обслуживание туристов были заблаговременно перечислены туроператорами российским авиакомпаниям и принимающим компаниям в Китае, "однако их возврата туроператоры в подавляющем большинстве случаев не получили", говорится в письме АТОР.

О том, что АТОР готовит обращения в органы власти с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, ранее на пресс-конференции в ТАСС сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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