Минфин предлагает повысить роль Росимущества в приватизации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минфин предлагает повысить роль Росимущества, перешедшего в январе в ведение министерства, в вопросах приватизации, наделив его функцией отбора организаторов продажи и продавцов государственных активов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в постановление правительства "Об осуществлении отбора юридических лиц для организации от имени РФ продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца". Если ранее процессом заведовало Минэкономразвития, которому прежде было подведомственно Росимущество, то теперь Росимущество будет выполнять такую работу самостоятельно.

Решение о проведении отбора будет приниматься Росимуществом на основании поручений или указаний президента или поручений правительства. Пока такое решение закреплено за Минэкономразвития. Одновременно находящийся выше по иерархии Минфин может получить право представлять в правительство соответствующие предложения в отношении имущества, планируемого к приватизации.

Как сообщалось, 21 января президент РФ Владимир Путин своим указом передал Росимущество, ранее подведомственное Минэкономразвития, Минфину.

Росимущество было образовано в 2004 году. Оно отвечает за управление собственностью, находящейся в федеральном владении. Через Росимущество правительство владеет акциями таких компаний, как "Ростелеком", "Россети", "Русгидро", "Транснефть" и другие. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передача Росимущества Минфину поможет укреплению материальной базы экономики РФ.