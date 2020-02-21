20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин предлагает повысить роль Росимущества в приватизации

Министерство хочет наделить его функцией отбора организаторов продажи и продавцов государственных активов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минфин предлагает повысить роль Росимущества, перешедшего в январе в ведение министерства, в вопросах приватизации, наделив его функцией отбора организаторов продажи и продавцов государственных активов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в постановление правительства "Об осуществлении отбора юридических лиц для организации от имени РФ продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца". Если ранее процессом заведовало Минэкономразвития, которому прежде было подведомственно Росимущество, то теперь Росимущество будет выполнять такую работу самостоятельно.

Решение о проведении отбора будет приниматься Росимуществом на основании поручений или указаний президента или поручений правительства. Пока такое решение закреплено за Минэкономразвития. Одновременно находящийся выше по иерархии Минфин может получить право представлять в правительство соответствующие предложения в отношении имущества, планируемого к приватизации.

Как сообщалось, 21 января президент РФ Владимир Путин своим указом передал Росимущество, ранее подведомственное Минэкономразвития, Минфину.

Росимущество было образовано в 2004 году. Оно отвечает за управление собственностью, находящейся в федеральном владении. Через Росимущество правительство владеет акциями таких компаний, как "Ростелеком", "Россети", "Русгидро", "Транснефть" и другие. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передача Росимущества Минфину поможет укреплению материальной базы экономики РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Санация на финансовом рынке
Банк России утвердил план санации Газэнергобанка
Инвестором кредитной организации станет СКБ-банк
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС