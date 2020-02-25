Удаленка vs офис. Когда все начнут работать "из дома"?

О тренде на дистанционную занятость говорят не первый год. Он набирает обороты, но не очень быстро. Многие компании по-прежнему предпочитают, чтобы все сотрудники сидели в офисе. Но почему так? И выгодно ли это на самом деле?

В начале февраля китайским властям пришлось продлить традиционные новогодние каникулы. Когда и они все-таки закончились, некоторые крупные предприятия все равно остались закрытыми, а офисным сотрудникам рекомендовали поработать из дома. В агентстве Bloomberg даже назвали это "крупнейшим в мире экспериментом по удаленной работе". А виной всему — вспышка коронавируса 2019-nCoV и вызываемая им пневмония Covid-19, которые не сходят с первых полос уже по меньшей мере месяц. Хотя последствия этого внезапного потрясения для мира в целом и Китая в частности еще предстоит подвести, эксперты уже уверены — оно обойдется дороже, чем распространение тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), известного больше как атипичная пневмония, в 2002–2003 годах. А последний, по разным оценкам, стоил мировой экономике не меньше $40 млрд.

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В обзоре прогнозов потребительских трендов на 2020 год мы писали, что во времена политической, экономической и личной неопределенности люди предпочитают укрываться в своих домах и работать тоже оттуда. В результате "домоседы" стимулируют рост в онлайн-торговле, сфере доставки еды и продуктов. Но едва ли жители Китая сейчас действительно "предпочитают" не ездить в офисы — для них это вынужденная мера. Да и вряд ли компании, подсчитывая потери от снижения экономической активности, будут анализировать, насколько эффективно работали их сотрудники в этой ситуации. Китайский коронавирус — это все же форс-мажор. А вообще, какое будущее ждет формат удаленной работы? Не все то фриланс, что удаленка Фриланс, удаленная занятость и даже аутсорс — все три термина так или иначе связаны с работой, которую человек выполняет, как правило, отсутствуя в офисе компании, для которой эта работа предназначена. Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова напомнила важные нюансы.

Под фрилансом принято понимать работу или услуги, которые частное лицо выполняет по поручению или заказу другого человека или компании. Обычно это какая-то краткосрочная задача, которая возникает при создании одного проекта.

Удаленная работа — когда работодатель разрешает штатному сотруднику не посещать офис. Но работник все равно занимает определенную должность, связан трудовым договором, получает зарплату и подчиняется начальству.

А есть еще аутсорс. Про него говорят, когда компания отдает весь или часть бизнес–процесса исполнять фрилансеру или другой организации. При этом сотрудники последней, кстати, вполне могут работать в стандартном офисном режиме. Это может быть как долгосрочный формат сотрудничества, так и краткосрочный. Популярность удаленного формата работы растет, но медленно Не считая нескольких заметных случаев, когда компании отказались от практики удаленной работы, статистика показывает, что число дистанционных работников растет как во всем мире, так и в отдельных странах. Так, опрос американского института общественного мнения Gallup показал, что 43% трудоустроенных американцев хотя бы иногда работают удаленно. В 2012 году их было 39%. При этом, по данным опубликованной в 2018 году переписи населения США, для 5,2% работающих граждан (примерно 8 млн человек), удаленная занятость была постоянным форматом работы.

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Всего в 2019 году так или иначе не из офиса работали около 29% работников по всему миру, еще 28% могли бы — их работодатель разрешал это — но предпочли все-таки ездить, оставшиеся 43% рассказали, что их руководство просто не дает такой возможности. Кроме того, пользуются удобством удаленной работы в основном люди с высшим образованием. Регулярное исследование Бюро трудовой статистики США показывает, что те, кто закончил колледж и получили степень бакалавра или выше, работают "из дома" чаще тех, у кого нет вузовского диплома.

В России многие работники тоже хотели бы покинуть привычные офисы. По наблюдениям специалистов HeadHunter, большинство офисных сотрудников (85%) рассматривают в будущем такую возможность: 23% опрошенных планируют работать на фрилансе, еще 62% — удаленно, но в штате организации. При этом увеличить число удаленных сотрудников планирует каждая десятая фирма. Сейчас же совсем с ними не работает только 34% отечественных компаний, и чаще всего они — из регионов. Интеллектуальная работа дает больше географической свободы Смогут ли все работать удаленно? Спойлер: конечно, нет. В первую очередь такой формат доступен для специалистов, занятых интеллектуальной деятельностью.

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Есть две профессиональные области, в которых удаленная работа лидирует по сравнению с традиционным, рассказала Мария Игнатова. Это маркетинг, реклама и PR, а также искусство, развлечения и массмедиа — по 56% и 55% опрошенных, занятых в этих сферах, ответили, что работают удаленно в том или ином формате. На третьем месте по распространенности удаленки — юристы, на четвертом — представители сферы "IT, интернет и телеком". При этом именно штатных сотрудников на удаленном формате больше всего в маркетинге, рекламе и IT. Конечно, остаются и отрасли, которые физически не могут позволить отпускать работников на удаленку. Для начала это все, что связано с обслуживанием людей. Хотя роботы уже доставляют посылки, подают еду в ресторанах или помогают покупателям находить товары в магазинах, это пока еще разовые случаи. На производстве, несмотря на заметные темпы роботизации, станки пока тоже не могут обойтись без человеческого присмотра — до популярной в научной фантастике концепции "машины производят новые машины" технологиям еще предстоит дорасти. Это же можно сказать и о сельском хозяйстве.

В компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") воспользоваться возможностями удаленной работы могут сотрудники разных подразделений: финансы, маркетинг, продажи, HR, IT и другие, — и самых разных уровней, от специалистов до руководителей, рассказали в пресс–службе. С 2016 года организация запустила проект BeeFREE — по переводу сотрудников на частичную удаленную работу по несколько дней в неделю. Сейчас в таком режиме работают 65% штата (более 6 тыс. человек). Но, естественно, в удаленном формате не могут работать офисы продаж, а также сотрудники, имеющие дело с бумажным документооборотом. Плюс есть еще внутренний кадровый документооборот и взаимодействие с сотрудниками — эти функции также подразумевают, что некоторые HR должны находиться в офисе 100% времени. Плюсы и минусы: и тех и других немало Да и смотреть на них нужно с двух сторон — работника и работодателя.

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Среди первых безусловным преимуществом оказалась возможность самостоятельно распределять свое рабочее время — ее отметили 79% опрошенных HeadHunter. Еще один очевидный плюс удаленной работы — не нужно тратить время на поездки до офиса. Это экономит время, силы и деньги. И этот ответ занял второе место по популярности (75%), на третьем и четвертом — возможность работать из другого региона или даже страны, а также возможность совмещать несколько работ (по 64% и 47% соответственно). Совсем не видят плюсов в удаленной работе только 2% респондентов. При этом на Западе специалисты готовы даже пожертвовать зарплатой и получать на 8% меньше только ради дистанционной занятости. Впрочем, отказ от присутствия в офисе далеко не всегда означает отказ и от жесткого графика. Как правило, команды все-таки устанавливают какие-то фиксированные точки — планерки, созвоны, совещания по скайпу и даже периодические живые встречи.

В числе минусов чаще всего россияне называют отсутствие живого общения вообще и по рабочим вопросам в частности. На это пожаловались 43% респондентов. Ограниченным карьерным и профессиональным ростом недовольны 35%, а отвлекающими от работы бытовыми факторами 34%. При этом 44%, наоборот, отмечают, что на удаленке никто не мешает работать, и это плюс. Так что все, очевидно, упирается в организацию рабочего процесса. В "Билайне" на практике определили, что работа один три — дня в неделю вне офиса — оптимально, чтобы не потерять контакт с командой. По опросам самой компании, сотрудники оценили удаленную работу за возможность уделять больше времени семьям, спорту и хобби, собственному обучению и развитию, и даже просто сну. Дистанционные работники экономят деньги компаний? Работодателям готовность перейти на удаленку помогает расширить географию поиска сотрудников. Это может быть как минимум дешевле, но главное здесь, конечно, найти максимально подходящего работника, подчеркивает основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. По его мнению, экономический эффект в виде меньших трат на зарплату регионального подчиненного или экономия на аренде помещений и покупке канцелярской мелочи должны быть скорее бонусом, но не главной целью перехода на удаленку.

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Впрочем, даже экономия на помещении уже может оказаться значительной. В "Билайне" подсчитали, что на конец 2018 года, когда проект окончательно вписали в операционную деятельность компании, он принес 25-процентное снижение затрат на аренду и обслуживание административных офисов и 24% экономии площадей. Основатели издательства "Манн, Иванов и Фербер" (МИФ) предпочли начать бизнес сразу в режиме удаленки. Роль тогда сыграли два фактора: образ жизни и экономия. "Это был стартап, трое основателей работали "фултайм" или вели свои проекты. На второй год, когда бизнес начал набирать силу, Михаил Иванов ушел с основной работы, чтобы сфокусироваться на МИФе, и выбрал комфортный для себя режим. Зачем снимать офис, если он не обязателен?" — рассказывает партнер и содиректор Артем Степанов. По его словам, детально экономическую выгоду от удаленного формата в издательстве не анализировали, но если считать только один показатель — аренду, все довольно очевидно. В организации работает 210 сотрудников. Если умножить это число на 4,5 м² (норма площади на человека для работы, по СанПиН), то получается 945 м². Сейчас у издательства есть офис около 200 м², это всего 21% затрат от суммы, которую пришлось бы отдавать за большое помещение на всех сотрудников.

Зачем вообще заводить офис, если начинали без него? Он понадобился из-за возникшего бардака в учете: "Мы потеряли кучу документов, работая полностью удаленно, и поняли, что физическая точка все же нужна", — объяснил Артем Степанов. При этом в МИФе, наоборот, пожаловались, что нанимать людей на непривычный формат работы оказалось сложно: не все соискатели были морально готовы.

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Не всегда к удаленным сотрудникам готовы и сами работодатели. На рынке достаточно примеров, когда у руководства не получалось организовать сотрудников, и в итоге те воспринимали работу из дома как оплачиваемые выходные. А благой эксперимент приходилось сворачивать. Чтобы этого избежать, требуется правильно организовать работу штата, контроль задач и коммуникации. Нужно внимательно следить, что все участники процесса получают исчерпывающую информацию и никого не забывают в обсуждении. Отсюда, кстати, нередко вытекают сложности включения нового сотрудника. Мария Игнатова обратила внимание, что многое зависит от специфики работы. Там, где командам требуется быстро слаженно реагировать, нужна возможность общаться голосом, видеть эмоции, мимику и жесты собеседника. В МИФе, в свою очередь, рассказали, что при организации рабочего процесса опираются на профессионализм и ответственность сотрудников. "С первого дня они получают свободу действий. У сотрудников есть цели на личном и командном уровне, которые они формулируют вместе с руководителем. А вот как прийти к этим целям, что сделать для этого — решают сами. Мы ожидаем, что каждый сотрудник сделает максимум, чтобы получить высокий результат. Поэтому избегаем микроменеджмента и излишнего контроля. И, само собой, никаких тайм-трекеров и программ для слежения за компьютерами сотрудников", — объяснила руководитель проектов организационного развития Александра Шляхова. Что касается организации, то в издательстве на себе опробовали цикл Деминга, или PDCA (Plan-Do-Check-Act, планирование — реализация — анализ — корректировка — и так по кругу). Эффективные работники — в пижаме и тапочках

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Руководители нередко беспокоятся, что сложный менеджмент удаленного формата и расслабленная атмосфера вне офиса грозит снижением производительности. Однако часто упоминаемый в СМИ эксперимент китайского туристического агентства Ctrip, проведенный в 2013 году, говорит об обратном. Компания тогда случайным образом разделила сотрудников кол-центра на две группы — одни остались работать в офисе, другие отправились по домам. Через девять месяцев эффективность вторых выросла на 13%. Они также рассказали, что их отношение к работе улучшилось, а уровень усталости снизился. Но и негативные стороны тоже были — уменьшилась взаимосвязь между производительностью и карьерным ростом. То есть работать они могли лучше офисных коллег, но повышали как раз вторых. Вероятно, это связано с тем, что, не видя сотрудников перед глазами на постоянной основе, руководство не полностью осознает их вклад, если нет конкретных технических показателей. Да и сказывается отсутствие все того же живого общения. Кроме того, повышение могло означать возвращение в офис, на что не все готовы были пойти. И все-таки, когда компания обнародовала результаты эксперимента и предложила всем сотрудникам фирмы выбирать, где работать, больше половины выбрали удаленку. Что увеличило прибыль от программы почти в два раза — до 22%. Удаленка удобна, пока у бизнеса все хорошо...

Однако компаниям оказывается не до ее настройки, когда им приходится бороться за место на рынке. Так, из крупных игроков в 2013 году Yahoo!, а в 2017 году IBM свернули свои массовые программы удаленной работы. Второй случай довольно сильно впечатлил отрасль, так как компания — один из пионеров этого направления и, кстати, помогает настраивать удаленку другим организациям. Руководство обосновало это желанием вернуть командный дух и улучшить качество внутрикорпоративной коммуникации. Тогдашний директор IBM по маркетингу Мишель Пелузо объясняла, что, "когда команда работает плечом к плечу, она становится сильнее, эффективнее и креативнее, а также получает больше удовольствия от работы". Хотя на самом деле возврат сотрудников с удаленки — это только одна из мер, которые были призваны изменить бизнес в погоне за более успешными конкурентами на фоне финансовых неудач и падения спроса на их сервисы. Так когда же все начнут работать "из дома"? Конечно, компании должны самостоятельно решать, подходит им удаленный формат или нет. Но очевидно, что такая возможность становится все большим конкурентным преимуществом на рынке. В "Билайне", по данным опросов в 2019 году, 76% сотрудников заявили, что программа BeeFREE повлияла на их выбор работодателя.