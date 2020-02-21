Путин и Лукашенко обсудили вопросы энергетической сферы и совместные проекты

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.

Ранее, по сообщению агентства БелТА, Лукашенко рассказал, что в ходе состоявшегося телефонного разговора Путин, в частности, внес предложение сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти в республику. Белорусский лидер отметил, что это неожиданное предложение и белорусская сторона "сейчас пытается обсчитать его".

В настоящее время Россия и Белоруссия ведут непростые переговоры по поставкам нефти и газа в республику в 2020 году. Минск настаивает на компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предлагает углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.