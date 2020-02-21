СГК до конца месяца завершит оформление документов о покупке Красноярской ГРЭС-2

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует до конца месяца завершить процедуру оформления документов по приобретению Красноярской ГРЭС-2. Об этом сообщил ТАСС директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

В январе ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) и дочернее предприятие СГК - Енисейская территориальная генерирующая компания - заключили соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2 за 10 млрд рублей (без учета НДС). В течение переходного периода ОГК-2 будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК приступит к оперативному управлению, как ожидается, не позже, чем через 12 месяцев.

"Мы планируем, что все документы, связанные с процедурой покупки и регистрации, [будут оформлены] - это февраль", - сказал Шлегель.

Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХ в Сибири. На нее приходится до 2,14% в выработке электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири и 2,43% - по мощности. Станция расположена в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска. Установленная электрическая мощность составляет 1,26 ГВт, тепловая - 976 Гкал/ч.

СГК - энергетическая компания, входит в группу компаний СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания), осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и горячего водоснабжения потребителям.