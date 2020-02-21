Правительство выдвинуло Ковальчука, Сечина и Шугаева в совет директоров "Интер РАО"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло трех кандидатов для избрания в совет директоров "Интер РАО" в качестве представителей РФ. Это следует из распоряжения правительства, подписанного его главой Михаилом Мишустиным.

Кандидатами в совет директоров от правительства стали глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, глава "Роснефти" Игорь Сечин и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Все они и сейчас входят в совет директоров "Интер РАО". Всего в совете директоров компании 11 человек. В их числе председатель правления АО "Системный оператор ЕЭС" Борис Аюев, старший вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров, генеральный директор ЗАО "Лидер" Анатолий Гавриленко, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Александр Локшин, председатель правления ФСК Андрей Муров, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Рональд Поллетт, партнер группы компаний UCP Елена Сапожникова, генеральный директор "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии. В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании.