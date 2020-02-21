Застройщикам Ставрополья банки одобрили 4,7 млрд рублей на проектное финансирование

ПЯТИГОРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Банки одобрили застройщикам Ставрополья 16 заявок по 20 проектам на сумму 4,7 млрд рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства архитектуры и строительства региона.

"Ставропольский край достаточно плавно переходит на проектное финансирование. По 35 проектам строительства, а всего в крае их 132, реализуемым на территории края, привлечение средств осуществляется с использованием механизма счетов эскроу. Одобрено 16 заявок по 20 проектам площадью 252 тыс. кв. м на проектное финансирование на сумму 4,7 млрд рублей. Семь кредитов уже выдано", - цитирует пресс-служба министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

По словам министра, проектное финансирование одобрено в основном небольшим застройщикам, которых власти относили к "группе риска" в 2019 году. В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что эти заявки были одобрены с 2019 года, после изменения законодательства.

Министерство также отмечает, что на Ставрополье наблюдается снижение базовой ставки по проектному финансированию. "Если летом она была от 11% до 13,5%, то сейчас она от 9% до 11%. Застройщики региона стали активнее взаимодействовать с банками. Но необходима незначительная техническая корректировка действующих правовых норм в целях исключения пробелов и коллизий, выявленных на практике", - говорится в пресс-релизе.

По данным ЦБ на 1 января 2020 года было открыто более 44 тыс. счетов эскроу, на которых аккумулировано почти 148 млрд рублей. По новой схеме финансирования строительства жилья реализуется более 1,1 тыс. проектов в 71 регионе РФ.

Переход жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.