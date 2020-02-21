Песков: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался говорить о деталях, но подчеркнул, что "каждая сторона делает свою собственную калькуляцию".

Представитель Кремля подтвердил, что во время сегодняшнего телефонного разговора президентов РФ и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко - "обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью". "Поставки осуществляет не российское государство, а осуществляют российские нефтяные компании", - подчеркнул Песков.

По его словам, в четверг заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак провел совещание, чтобы "понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам". "Разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он признался, что не может "передать нюансы" обсуждения Путиным и Лукашенко нефтяной темы. "Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции", - отметил Песков. "Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны", - сказал представитель Кремля.

"Работа идет в развитие того диалога, который был [у Путина и Лукашенко] в Сочи [в феврале], еще предстоит все-таки определиться по ряду параметров, работа продолжается", - указал Песков.

Говоря о сегодняшнем телефонном разговоре, представитель Кремля уточнил, что президенты "обсудили опять дела нефтяные, дела финансовые, другие вопросы двусторонних отношений, которые весьма интенсивны, развиваются по самым разным направлениям". "Поэтому могут возникать какие-то и проблемные вопросы, но в целом настолько объемные отношения между двумя странами, что поводов для разговора двух президентов всегда много", - констатировал пресс-секретарь.

Речь о компенсациях из бюджета нефтяным компаниям РФ в случае поставок нефти в Белоруссию по сниженной цене пока не идет. "Существуют разные запросные позиции сторон, они обсуждаются", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, согласились российские нефтяные компании поставлять нефть в Белоруссию по более низкой цене, Песков сказал, что речь идет об "определенной цене", подчеркнув, что не может ее называть, так как это является коммерческой тайной.

"Есть компании, которые согласны это делать (снизить цену - прим. ТАСС), какие-то считают для себя это невыгодным. Поэтому работа будет продолжаться", - добавил представитель Кремля. Он указал, что стороны "рассматривают разные варианты - в смысле нахождения взаимоприемлемых опций".