Белнефтехим и "Газпром нефть" не смогли договориться об условиях давальческой схемы

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" и представители дочерней структуры российской компании "Газпром нефть" не смогли договориться об условиях реализации давальческой схемы поставок нефти, предложенной белорусской стороной. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Белорусская сторона предложила условия по формуле 20 на 80, при которой представители дочерней структуры "Газпром нефть" смогут поставлять в Беларусь нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку, - сказал он. - Приходится констатировать, что представители российской НК смогли подтвердить лишь готовность зарабатывать, если точнее, то только "снимать сливки", исключив иное участие в структуре формирования рынка топлива на белорусской территории".

Представитель концерна также отметил, что по результатам переговоров "Белнефтехим" поставил в известность представителей дочерней структуры "Газпром нефти", что будет "прилагать по возможности максимальные усилия для обеспечения поставок топлива на их АЗС с учетом интересов внутреннего рынка белорусских потребителей". Тищенко не исключил продолжение переговоров по данному вопросу.

Ранее "Белнефтехим" предлагал российским компаниям поставлять нефть на белорусские НПЗ по "давальческой схеме", чтобы оттуда получать топливо для своих АЗС в Белоруссии.