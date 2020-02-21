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Мантуров: повышение налога на авто Евро-3 и ниже не затронет личные машины россиян

Глава Минпромторга уточнил, что речь идет о старых автобусах и автомобилях, использующихся в коммерческом сегменте, которые технически и морально устарели и вредят экологии и здоровью граждан РФ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Предлагаемое Минпромторгом РФ повышение ставки транспортного налога на авто экологического класса Евро-3 и ниже не касается личных машин, автомобилистам не стоит беспокоиться, заявил ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

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"Данная инициатива не затронет частных владельцев легковых автомобилей. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем", - сказал он.

По словам министра, Минпромторг в соответствии с необходимостью сделать транспорт более экологичным готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении только коммерческой техники экологического класса Евро-3 и ниже. По оценке министерства, количество такой техники в России превышает 3 млн шт.

"Это никак не касается частных автовладельцев", - подчеркнул Мантуров. Он пояснил, что речь идет о старых, "убитых" автобусах и других автомобилях, использующихся в коммерческом сегменте, которые технически и морально устарели и вредят экологии и здоровью граждан РФ. "Предлагаемая нами мера позволит повысить экономическую привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду", - отметил министр.

Накануне замглавы министерства Александр Морозов заявил, что предложение резко увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже будет направлено Минтрансу в ближайшее время. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что соответствующие предложения разрабатываются по поручению правительства вместе с другими федеральными органами исполнительной власти.

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