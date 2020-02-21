Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на $2 ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом журналистам сказал министр энергетики Александр Новак.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, т. е. пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", - считает он.