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Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины, отметил министр энергетики Александр Новак
Министр энергетики Александр Новак Стоян Васев/ТАСС
Описание
Министр энергетики Александр Новак
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на $2 ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом журналистам сказал министр энергетики Александр Новак.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, т. е. пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", - считает он.

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