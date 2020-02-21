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Россия и Сербия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в сфере аудита

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поблагодарил сербскую сторону за возможность обменяться опытом

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в пятницу подписал со своим коллегой из Государственного управления по аудиту Сербии Душко Пейовичем обновленное соглашение о сотрудничестве, которое будет учитывать современные реалии деятельности высших органов аудита стран.

"Новое соглашение поможет нам быть успешнее и современнее", - заявил Кудрин.

Он также поблагодарил сербскую сторону за теплый прием и возможность обменяться опытом. По его словам, у России и Сербии есть возможность продолжить сотрудничество, а подписание соглашения, которое не будет просто формальным документом, поможет в этом процессе. Председатель Счетной палаты рассказал своему сербскому коллеге об открытости ведомства и применении им новейших технологических решений.

До этого момента основой взаимодействия Счетной палаты РФ и Госуправления по аудиту Сербии являлось соглашение о сотрудничестве от 6 июня 2011 года.

Теги
РоссияСербияКудрин, Алексей Леонидович
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