20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Лукашенко считает справедливой для Минска цену $90 за 1 тыс. кубометров российского газа

По словам президента Белоруссии, позиция Минска по стоимости нефти и природного газа из России абсолютно прояснилась

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой для своей страны цену на российский газ порядка $90 за 1 тыс. куб. метров. Такую оценку он представил в пятницу на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.

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"Что касается природного газа, сегодня в Европе - и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель, с [главой "Роснефти" Игорем] Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается - газ меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, - заявил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА. - Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась".

По его словам, в этом направлении надо работать. "И это все ложится на тебя [Семашко], кто бы к тебе из министров ни приезжал", - сказал белорусский лидер.

Ранее, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров президентов Белоруссии и РФ, первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что стороны определили цену на российского газа для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб. м при поставках в марте-декабре текущего года как базовый вариант.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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