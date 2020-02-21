МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского подразделения компании.

"Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза", - сказали в компании.

В технической поддержке также подтвердили, что сервис не работает на данной территории. "Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - сообщили там, уточнив, что сервис перестал работать в Крыму в этом месяце. При этом пользователи соцсетей отмечают, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму примерно с 12 февраля.

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar основан в 2006 году французом Фредериком Мазеллой. Это крупнейшее в мире сообщество автомобильных попутчиков. Cервисом BlaBlaCar пользуется более 85 млн человек в 22 странах (в том числе более 25 млн в России).