Лукашенко грозит уйти на китайский рынок, если Россельхознадзор не отменит ограничения

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы увеличат поставки продовольствия в Китай, если Россельхознадзор продолжит практику введения ограничения поставок на свой рынок. Об этом он сказал в пятницу на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

"Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту [руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт] надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", - сказал Лукашенко.

Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставки продуктов питания из Белоруссии, обосновывая это несоответствием продукции требованиям качества и безопасности. Россия является основным покупателем белорусской сельхозпродукции и продовольствия. По итогам 2019 года экспорт в РФ составил $4,3 млрд (78% общего объема) и вырос на 3% по сравнению с 2018 годом.