20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко грозит уйти на китайский рынок, если Россельхознадзор не отменит ограничения

Ведомство неоднократно вводило ограничения на поставки продуктов из Белоруссии из-за несоответствия требованиям качества и безопасности

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы увеличат поставки продовольствия в Китай, если Россельхознадзор продолжит практику введения ограничения поставок на свой рынок. Об этом он сказал в пятницу на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

"Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту [руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт] надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", - сказал Лукашенко.

Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставки продуктов питания из Белоруссии, обосновывая это несоответствием продукции требованиям качества и безопасности. Россия является основным покупателем белорусской сельхозпродукции и продовольствия. По итогам 2019 года экспорт в РФ составил $4,3 млрд (78% общего объема) и вырос на 3% по сравнению с 2018 годом.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичДанкверт, Сергей АлексеевичОрлов, Игорь АнатольевичБелоруссияРоссияКитайАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Банки хотят получить доступ к информации о смерти клиентов из реестра ЗАГС
В Ассоциации банков России отметили, что это сократит риски мошенничества со счетами граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС