"Лучшие умы со всего мира". Как новые визовые правила изменят британский рынок труда

Вопрос миграции и контроля границ оказался одним из решающих факторов для победы сторонников Brexit на референдуме 2016 года. Возможно, именно поэтому миграционная реформа стала приоритетом британских властей после окончательного выхода страны из ЕС. На минувшей неделе в Великобритании представили новую систему выдачи виз для работы и учебы в стране. Изменения направлены на привлечение в королевство "лучших умов со всего мира", а именно — ученых и представителей редких профессий. Одновременно власти хотят сократить приток низкоквалифицированной рабочей силы, в том числе и из ЕС.

Ранее глава МВД страны Прити Пател пообещала, что Лондон ужесточит иммиграционную систему после окончания переходного периода, взяв за основу действующую в Австралии балльную систему. "Это такая система, которая будет наилучшим образом отвечать интересам Великобритании для привлечения самых лучших и самых ярких [людей], которая будет поддерживать выдающихся ученых, самых прекрасных академиков и ведущих экспертов в своих областях. И она будет под контролем британского правительства", — отмечала министр. Принцип работы новой системы Начиная с января 2021 года, чтобы приехать в королевство на заработки, соискатели (в том числе и граждане ЕС) должны будут набрать минимум 70 баллов. Для этого им необходимо соответствовать определенным критериями — от профессиональных навыков до знания языка. Потребуется и приглашение от британской компании, готовой платить иностранцу минимум £25,6 тыс. в год (около $33,3 тыс.). Для некоторых профессий требования по зарплате могут быть ниже, если речь о специалистах, которых не хватает в стране, например медсестер, строителей или балетмейстеров. Для сборщиков фруктов и других сельхозработников визовую схему расширят к урожаю 2020 года с 2,5 тыс. до 10 тыс. мест. При этом высококвалифицированные кадры, такие как ученые, технологи или математики, могут приезжать вообще без приглашения работодателя, а просто с одобрения ответственных за это инстанций. Что касается священнослужителей, артистов и музыкантов, то для них требования останутся неизменными. Это же касается фрилансеров, самозанятых и искателей убежища. Гости и туристы из ЕС по-прежнему смогут приезжать в Великобританию без визы и оставаться там шесть месяцев, но без права работы. За что и сколько баллов будут начислять соискателям

Требования Баллы Знание английского (обязательно) 10 Приглашение на работу, деловое предложение или спонсор (менее строгие требования для высококвалифицированных специалистов) 20 Необходимый уровень квалификации для работы (обязательно) 20 При заработной плате от £20,480 до £23,039 (есть оговорки для отдельных специалистов) 0 При заработной плате от £23 040 до £25 599 10 При заработной плате от £25 600 20 При работе из списка дефицитных профессий 20 При наличии ученой степени у соискателя 10 При наличии ученой степени в области науки, техники, инженерии или математики 20

Миграционная ситуация в стране Согласно официальной статистике, с 2016 по 2019 год число приезжающих в Великобританию иммигрантов сократилось с 652 тыс. до 609 тыс. человек в год. А число покидающих страну выросло с 341 тыс. до 397 тыс. человек.

При этом сокращение произошло за счет мигрантов из ЕС — с 304 тыс. до 199 тыс. человек в год. Зато число граждан содружества, покидающих королевство, увеличилось с 86 тыс. до 151 тыс. человек в год. Таким образом, если на конец 2015 года в страну прибыло 218 тыс. граждан стран ЕС, то по состоянию на лето 2019 года эта цифра составляла 48 тыс. человек.

При этом граждане ЕС, которые уже находятся в Великобритании, — сейчас их порядка 3,5 млн человек — могут претендовать на льготы, если они "экономически активны". Согласно новым правилам, они смогут остаться в королевстве и получить разрешение на работу и проживание. Для этого им надо будет зарегистрироваться в специальной системе до 30 июня 2021 года. Любой из них, кто сможет доказать, что находится в Великобритании непрерывно в течение пяти и более лет, получит легальный статус. Те, кто проживает в стране меньший период времени, будут признаны кандидатами на получение статуса. Угроза дефицита рабочей силы Великобритания страдает от низкого роста производительности труда, и некоторые экономисты считают, что дешевая рабочая сила из-за рубежа отбивает у компаний желание внедрять новые технологии. По мнению противников миграции, приезжие рабочие демпингуют на местном рынке труда, что сказывается на динамике роста зарплат. Однако для британских работодателей главная проблема не в том, как привлекать "лучшие умы", а кого нанимать на рядовые позиции. Например, в 2017 году в сети быстрого питания Pret a Manger рассказали, что только один из 50 претендентов на работу в ее ресторанах был британцем. "В некоторых отраслях компании будут задаваться вопросом, кого им нанимать для ведения бизнеса", — приводит The New York Times слова Кэролин Фэрберн, генерального директора Федерации британской промышленности. "При и без того низком уровне безработицы больше всего пострадают фирмы в сфере ухода на дому, строительства, гостиничного бизнеса, еды и напитков", — сказала она. Как отмечают в британском Казначействе, уровень занятости в стране находится на рекордно высоком уровне — 76,5%, в то время как безработица среди молодежи с 2010 года сократилась почти вдвое — с 939 тыс. до 481 тыс. человек. В Великобритании насчитывается порядка 8,47 млн незанятых граждан возрастом от 16 до 64 лет. Государство рассчитывает, что бизнес будет инвестировать в их обучение, подготовку и дальнейшую занятость. Но, по информации британского Управления национальной статистики, 6,6 млн из них не готовы заводить постоянную работу. Это обусловлено разными причинам, начиная от болезней, заканчивая личными обстоятельствами. При этом почти 1,9 млн из них готовы трудиться. Как написала в своем Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен: "Невозможно переоценить, насколько разрушительной будет для экономики Шотландии новая миграционная политика Лондона".

It is impossible to overstate how devastating this UK gov policy will be for Scotland’s economy. Our demographics mean we need to keep attracting people here - this makes it so much harder. Getting power over migration in @ScotParl is now a necessity for our future prosperity. https://t.co/HjWKIhSVtN — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) February 19, 2020