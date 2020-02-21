Банки хотят получить доступ к информации о смерти клиентов из реестра ЗАГС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банки нужно включить в перечень получателей информации о смерти граждан из реестра ЗАГС, что сэкономит время обновления данной информации и таким образом сократит риски мошенничества со счетами граждан. С таким предложением выступили российские банки на встрече с представителями Федеральной налоговой службы (ФНС), Банка России и Минфина, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации банков России (АБР).

"Банки предлагают налоговой службе уведомлять кредитную организацию о том, что владелец такого-то счета умер. Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету, - говорится в сообщении. - До момента уведомления банка о смерти физлица счета умершего клиента активны, что влечет риски мошенничества".

В пресс-службе АБР пояснили, что Федеральная налоговая служба имеет возможность адресно уведомлять банки, в которых умерший гражданин был клиентом, так как организация обладает реестром открытых счетов во всех банках и одновременно является оператором единого госреестра ЗАГС.

Данная инициатива, отмечают в АБР, потребует изменений в законы об актах гражданского состояния, о банках и банковской деятельности, а также в Налоговый кодекс.

Также в ассоциации отметили, что сейчас банки узнают о смерти клиентов при обращении наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемной задолженностью, это занимает около шести месяцев. До момента уведомления банка о смерти физлица счета умершего клиента активны, отмечают в организации. Ежегодно со счетов клиентов российских банков до вступления в наследство выводится 20 млрд рублей, также Пенсионный фонд России переплачивает по пенсионному обеспечению на счета умерших клиентов около 2 млрд рублей в год, сообщают в АБР. Кроме того, чтобы погасить долг по кредиту за счет страхования жизни наследник вынужден повторно обращаться в ЗАГС и медицинские учреждения.