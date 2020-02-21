Названо лучшее время для покупки iPhone в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Февраль и март являются самым выгодным временем для покупки смартфонов Apple. Об этом говорится в проведенном "Яндекс.Маркет" исследовании спроса на модели Apple iPhone, анонсированные в 2018 и 2019 годах. В исследовании использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.

Выгодно ли взять смартфон по подписке? В рассрочку? Сдать в трейд-ин?

Выгодно ли взять смартфон по подписке? В рассрочку? Сдать в трейд-ин? Разберем на примерах

"Цены на новые модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж - в начале осени. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остается еще полгода", - говорится в исследовании.

По словам экспертов "Яндекс.Маркет", по сравнению с прошлым годом, цены практически на все Apple iPhone сейчас находятся на минимальном уровне.

Модели 2018 года

В сентябре 2018 года Apple анонсировала две новые линейки смартфонов: iPhone XR и более дорогой вариант iPhone XS/XS Max (с экраном 6,5 дюйма). Основные отличия моделей заключаются в технологии изготовления экрана, количестве задних камер, аккумуляторе и некоторых других параметрах. Линейка XS оснащена более качественным функционалом.

За последний год среди пользователей "Маркета" самыми популярными моделями iPhone, анонсированными в 2018 году, стали: Apple IPhone XR с памятью 64 и 128GB и XS.