Названо лучшее время для покупки iPhone в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Февраль и март являются самым выгодным временем для покупки смартфонов Apple. Об этом говорится в проведенном "Яндекс.Маркет" исследовании спроса на модели Apple iPhone, анонсированные в 2018 и 2019 годах. В исследовании использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.
"Цены на новые модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж - в начале осени. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остается еще полгода", - говорится в исследовании.
По словам экспертов "Яндекс.Маркет", по сравнению с прошлым годом, цены практически на все Apple iPhone сейчас находятся на минимальном уровне.
Модели 2018 года
В сентябре 2018 года Apple анонсировала две новые линейки смартфонов: iPhone XR и более дорогой вариант iPhone XS/XS Max (с экраном 6,5 дюйма). Основные отличия моделей заключаются в технологии изготовления экрана, количестве задних камер, аккумуляторе и некоторых других параметрах. Линейка XS оснащена более качественным функционалом.
За последний год среди пользователей "Маркета" самыми популярными моделями iPhone, анонсированными в 2018 году, стали: Apple IPhone XR с памятью 64 и 128GB и XS.
"С начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018-м, показывали стабильное снижение стоимости. Сильнее всего потеряла в стоимости линейка смартфонов XS. Гаджеты подешевели за год более чем на 30%, особенно модель с 64GB. Сейчас средняя стоимость этого гаджета на "Маркете" составляет около 46 тыс. рублей, а в начале 2019 года он стоил не менее 74 тыс. рублей", - отмечают эксперты.
Гаджеты из линейки XS Max в прошлом году потеряли в цене чуть менее 30%. А линейка XR за год потеряла в стоимости меньше всего - сейчас смартфоны стоят примерно на 20% меньше, чем в начале прошлого года.
Модели 2019 года
В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Официальный старт продаж в России пришелся на вторую половину сентября 2019 года. С того момента рейтинг новинок на "Яндекс.Маркет" выглядит так: iPhone 11 с памятью 64 и 128GB, а также 11 Pro с памятью 64GB.
"Через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512GB. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%. Самая популярная модель из новинок - iPhone 11 64GB - на старте продаж стоила в среднем около 60 тыс. рублей. Сейчас средняя цена на него на "Маркете" составляет чуть более 50 тыс. рублей", - отмечают аналитики.
При этом в целом линейка iPhone 11 на данный момент потеряла в цене меньше всего. Таким образом, стоимость линеек XR и 11 снижалась медленнее всего.