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Газовый конфликт России и Украины

"Нафтогаз" считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук отнес заключение контракта к числу достижений своего правительства

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Заключение нового контракта о транзите российского природного газа является прежде всего заслугой компании "Нафтогаз Украины", а не украинского правительства. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в ответ на выступление премьер-министра страны Алексея Гончарука, который в пятницу представил в Верховной раде отчет правительства за 2019 год.

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"Заключение нового контракта о транзите стало возможным прежде всего не благодаря действиям правительства, а благодаря тому, что мы фактически обменяли иски в арбитраже против "Газпрома" на новый контракт", - написал Витренко в Facebook. Он подчеркнул, что к искам против российской компании украинский кабинет министров "никакого отношения не имел". Премьер в пятницу отнес заключение контракта к числу достижений своего правительства, подчеркнув, что договоренность была достигнута в рекордные сроки.

Витренко также поправил Гончарука, сообщившего, что без контракта о транзите цена газа внутри страны увеличилась бы в три - четыре раза. "Это не цена на газ (без транзита) была бы выше в три - четыре раза, а тариф на транспортировку, который является лишь одной из составляющих (причем не самых крупных) общей цены", - внес ясность топ-менеджер. При этом Витренко дал понять, что правительство не оценило должным образом заслуги тех, "кто реально сделал то, что правительство показывает как свое основное достижение".

Ранее в правительстве Украины предполагали, что без транзита российского газа внутренние цены могли бы подскочить не менее чем в 1,8 раза. Оглашались и более пессимистичные оценки.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в феврале, что будет через суд добиваться своей премии за победу в арбитражном споре компании с "Газпромом". Речь идет о премии для топ-менеджеров "Нафтогаза", составляющей 1% от суммы $2,9 млрд, которая была выплачена "Газпромом", то есть около $29 млн. Вопрос о выплате этой премии вызвал широкий резонанс, общественность и политики Украины посчитали такие суммы непомерно высокими на фоне низких доходов населения и состояния экономики в целом. Кабинет министров Украины попросил наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий, чтобы "изучить контракты членов правления "Нафтогаза" и вопрос корректности выплаты таких начислений".

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