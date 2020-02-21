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В Архангельской области выросли за год почти на 50% налоговые поступления от турбизнеса

Представители отрасли уплатили в бюджет региона 731 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Рост налоговых поступлений от организаций и предпринимателей Архангельской области, работающих в сфере туризма, в 2019 году составил почти 50%. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В 2019 году организации и предприниматели Архангельской области, работающие в сфере туризма, уплатили в бюджет 731 млн рублей налоговых платежей. Это на 242 млн рублей или на 49,4% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Самая большая часть поступлений - от организаций общественного питания - 67% или 487 млн рублей. Гостиницы, гостевые дома и другие объекты размещения уплатили 195 млн рублей, туристические агентства и туроператоры перечислили 50 млн рублей налогов.

Лидерами по поступлениям в сфере турбизнеса стали самые крупные города региона - Архангельск, Северодвинск и Котлас, они обеспечили 82% поступлений. При этом максимальный рост платежей показали другие территории: Красноборский район (531,4%), Виноградовский район (326,8%) и Онежский район (310,6%).

Наибольший рост по части предоставления мест для временного проживания показали Котласский, Мезенский и Верхнетоемский районы, где отмечен рост налоговых поступлений, соответственно, в 14, 8 и 6 раз. По приросту в сфере общественного питания в лидерах Онежский, Красноборский и Плесецкий районы.

Как сказала ТАСС начальник отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области Анна Тютрина, в 2019 году регион посетили около 420 тыс. туристов, прирост по сравнению с 2018 годом составил около трех процентов. Среди них 10,2 тыс. иностранцев, год назад было 9,1 тыс. человек. Больше всего посетителей из Германии, Финляндии, Испании и США. "В регионе наблюдается рост числа туристов, увеличение объема услуг, в частности, мы наблюдаем, что растет объем платных услуг от гостиниц", - отметила собеседница агентства.

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СШАГерманияИспанияФинляндияРоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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