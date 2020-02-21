Банки рассчитывают получать информацию о смерти клиентов от ФНС с 2021 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банки могут начать получать информацию от Федеральной налоговой службы (ФНС) о смерти клиентов с начала 2021 года. Инициатива сэкономит время обновления данной информации и таким образом сократит риски мошенничества со счетами граждан. Об этом сообщил ТАСС президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

Сегодня российские банки на встрече с представителями Федеральной налоговой службы, Банка России и Минфина выступили с предложением получать информацию о смерти граждан от ФНС. После уведомления ФНС банки смогут подтверждать данную информацию через запросы в ЗАГС и родственникам клиента и прекратить движение денежных средств по счету.

"Мы договорились о создании рабочей группы, которая подготовит предложения по изменению в законодательство. Будем одновременно работать с министерствами и ведомствами, с тем, чтобы закрепить эту инициативу. На сегодня на том уровне, на котором мы обсуждали, мы получили поддержку ЦБ и ФНС. Надеемся, что мы сможем запустить эту систему с 1 января следующего года, - сказал он. - Мы хотим предотвратить значительные случаи мошенничества, внедрив систему получения информации от ФНС о смерти владельца счета".

Также, по его словам, это позволит снизить срок получения информации банками до нескольких недель.

Сейчас банки узнают о смерти клиентов при обращении наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемной задолженностью, это занимает около шести месяцев. До момента уведомления банка о смерти физлица счета умершего клиента активны. Ежегодно со счетов клиентов российских банков до вступления в наследство выводится 20 млрд рублей, также Пенсионный фонд России переплачивает по пенсионному обеспечению на счета умерших клиентов около 2 млрд рублей в год, сообщили в АБР.

Механизм уведомления банков

В пресс-службе АБР пояснили, что Федеральная налоговая служба имеет возможность адресно уведомлять банки, в которых умерший гражданин был клиентом, так как организация обладает реестром открытых счетов во всех банках и одновременно является оператором единого госреестра ЗАГС. Данная инициатива, отмечают в АБР, потребует изменений в законы об актах гражданского состояния, о банках и банковской деятельности, а также в Налоговый кодекс.

"Информация будет расходиться не во все банки, а только в те, где у человека открыт счет. Там не будет ни фамилии, ни имени, только сообщение о том, что скончался владелец счета. Банк в установленном порядке будет делать запросы родственникам и в ЗАГС и получать соответствующую информацию", - сказал Лунтовский.