Бизнес-омбудсмен и ЦБ намерены создать сервис о нововведениях в банковской сфере

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новый сервис информирования предпринимателей об изменениях в банковской сфере может появиться в Москве. Такое предложение намерены проработать Банк России и уполномоченный по защите прав бизнеса столицы, сообщила в пятницу ТАСС бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

По ее словам, предварительное соглашение достигнуто на встрече с руководителем службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаилом Мамутой.

"Договорились о проработке вопроса по созданию совместного канала информирования предпринимателей и банков о новых нормативно-правовых документах и изменениях в этой сфере", - сказала собеседница агентства. По ее словам, этот канал "будет использовать интернет-технологии".

"Канал как аккумулятор оперативной информации даст бизнесу оперативность и прозрачность в понимании инструментов решения проблем в области, связанной с правоприменением 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"). Также он позволить информировать о мерах и рекомендациях со стороны ЦБ как предпринимателей, так и банков о решении этих проблем. Кроме того, дать информацию о лучших практиках в данной области, например, о формах взаимодействия с банками, с межведомственной комиссией Росфинмониторинга", - пояснила она.

К каналу будут подключены все ведущие объединения предпринимателей и банков, добавила бизнес-омбудсмен.