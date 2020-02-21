"Победа" отменит несколько международных рейсов на фоне задержек поставок Boeing 737 max

ПИЗА /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с летнего расписания, переход на которое намечен на конец марта, отменит четыре международных рейса - из Москвы в Италию (Бари, Генуя, Палермо), Даламан (Турция) - на фоне задержки поставок самолетов Boeing 737 max. Об этом журналистам сообщила официальный представитель авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

"Победа" скорректировала летнюю программу полетов в связи с изменением сроков поставок самолетов Boeing 737 max. Авиакомпания вынуждена отказаться в летнем сезоне 2020 года от полетов из Москвы в Бари, Геную, Даламан и Палермо. Также оптимизирована частота рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов", - сказала она.

На данный момент флот "Победы" состоит из 30 самолетов Boeing 737 NG. Всего лоукостер оформил твердый заказ на 20 самолетов модели Boeing 737 max. Три самолета должны были поступить в парк в 2019 году, еще десять - в 2020 году.

Как авиакомпания сообщала ранее, в летнем расписании количество рейсов в Анапу и Сочи будет увеличено на 64%, до 1952 рейсов за весь сезон.

На данный момент "Победа" летает по 89 маршрутам, 25 из них - международные.

Приостановка полетов Boeing 737 max

Эксплуатация самолетов Boeing 737 max была приостановлена после двух катастроф. В Эфиопии 10 марта 2019 г. разбился Boeing 737 max8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.