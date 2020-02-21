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Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 10,4%

По данным DSM Group, он составил 1,547 трлн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов в 2019 году вырос на 10,4% по сравнению с 2018 годом и составил 1,547 трлн рублей. Такие данные приводит в своем исследовании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

"Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 547 млрд рублей, что на 10,4% выше, чем в 2018 году", - отмечается в сообщении.

По итогам 2019 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%, что на 0,9% ниже показателя за 2018 год. Эксперты объяснили отрицательную динамику снижением доли тройки лидеров. С 2015 года доля десяти крупнейших компаний сократилась на 10%.

Согласно данным DSM Group, по результатам 2019 года "Протек" возглавляет рейтинг дистрибьюторов, как и год до этого, заняв долю 14,8%. При этом компания продемонстрировала прирост продаж на 2%, однако выручка оказалась ниже уровня 2017 года и составила 241,9 млрд рублей. Вторая строчка рейтинга в 2019 году принадлежит компании "Пульс" с долей в 14,3%. Как пояснили эксперты, добиться этого удалось за счет взвешенной стратегии экспансии в регионы, автоматизации складов, а также отказа от развития собственной аптечной сети, благодаря чему розница не воспринимает компанию как конкурента.

Третью строчку рейтинга занимает дистрибьютор "Катрен", оборот которого сократился на 5%. Он стал единственной компанией, входящей в тройку лидеров, оборот которой упал, поэтому и доля снизилась на 2,1% до уровня в 13,4%. Четвертое место занял "Р-Фарм" с долей в 6,1%, пятое - "Фармкомплект" (доля 5,9%). Аналитики отметили, что одной из компаний, которая в 2019 году показала отрицательную динамику, стал дистрибьютор "СИА". Такая динамика обеспечена стратегией развития нового владельца оптовика, в том числе отказом от сотрудничества со сторонними клиентами в фармритейле, переключением на собственный аптечный бизнес и развитием аптек "Магнит", а также использованием больших складских мощностей для поставки нелекарственного ассортимента в собственные магазины "Магнит Косметик", пояснили DSM Group.

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