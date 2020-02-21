В КБР намерены создать концессии для улучшения работы санаторного комплекса

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) создадут концессии для улучшения работы санаториев региона. Нормативно-правовые документы планируется разработать к апрелю 2020 года, сообщил в пятницу журналистам и.о. министра курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

"У нас есть очень интересные инвестиционные площадки, которые подкреплены ресурсной базой. Сегодня мы готовим нормативную документацию, которая позволит привлекать сюда инвесторов на основе концессий, необходимо разрабатывать целый пакет документов. Существует поручение главы республики, мы этим занимаемся, думаю, что к апрелю дадим модельные документы, на основе которых можно будет разговаривать с инвесторами", - сказал он, отметив, что некоторые предприятия могут быть взяты под государственно-частное партнерство.

Основная часть санаторно-курортного комплекса региона сосредоточена на курорте федерального значения "Нальчик". Он представлен несколькими санаториями, четыре из которых, по данным руководителя ведомства, работают с полной загрузкой. "Остальные, к сожалению, находятся в том состоянии, когда пора вносить серьезные инвестиции. Их нужно реконструировать, ремонтировать, возможно и перестраивать", - добавил он.

Одно из крупнейших учреждений - "Горный родник" - в межсезонье занят созданием дополнительных мест. "Там идет ремонт с целью создания дополнительных 150 мест, он будет расширен по емкости в два раза, это ремонт, новая мебель, модернизация медицинских процедур", - уточнил Шогенцуков.

По его словам, в санаториях республики в 2019 году отдохнули почти 43 тыс. человек, рост составил около 7%. "Для нас это неплохие цифры, потому что существует определенный лимит койко-мест в этих санаториях, и сегодня возникает необходимость увеличивать их количество, потому что востребованность этих санаториев достаточно высока по всей России. Нельзя забывать, что у нас в республике есть ведомственные санатории достаточно востребованные, есть санаторий управделами правительства и главы республики ", - резюмировал чиновник.

В КБР в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих.

О курорте "Нальчик"

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.

Здесь есть свыше 10 минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около 2 тыс. га. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 га произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).