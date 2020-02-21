20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: траты россиян на электронику в преддверии 23 февраля выросли на 7%

По данным IT-компании "Платформа ОФД", средний чек покупки на предпраздничной неделе составил 5390 рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россияне в среднем увеличили траты на электронику и гаджеты к 23 февраля на 4% по сравнению с прошедшим годом и на 7% по сравнению с покупками в январе, говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД" (принимает данные более 900 тыс. онлайн-касс, ежедневно обрабатывая по 35-40 млн кассовых чеков) и агрегатора оптовых закупок "На полке".

"Электроника и гаджеты - рост объемов продаж в сравнении с январскими показателями на 7%, в сравнении с прошлогодними - рост на 4%. Средний чек покупки на предпраздничной неделе составлял 5390 рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

По данным "Ситилинк" в предпраздничный период до оформления заказа покупательницы проводят на сайте в среднем четыре минуты 20 секунд. При этом большинство подарков мужчинам укладывается в сумму до 5 000 рублей, а самой популярной категорией в этом году стали триммеры - их продажи в предпраздничный период выросли на 39%. Спрос на наушники и гарнитуры увеличился на 23%, на смарт-часы - на 16%.

На маркетплейсе "Беру" также в преддверии праздника стало больше заказов машинок для стрижки, триммеров и видеорегистраторов (рост в два раза с 11-17 февраля по сравнению с 28 января - 3 февраля). Сильнее всего - в четыре раза - выросло количество заказов, которые содержат игры для приставок и ПК. Самой востребованной игрой стала Red Dead Redemption 2.

В магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" популярными подарками для мужчин также стал игровой ассортимент: геймерские ноутбуки и консоли, мышки, наушники и игры. "В прошлом году игровые аксессуары, товары для красоты, бритья и ухода за полостью рта выросли примерно в два раза, видеорегистраторы и машинки для стрижки - в полтора. Схожую ситуацию мы видим и в этом году. Средний чек в 2019 году на 23 февралясоставил 4500 рублей", - отметил представитель сетей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Avista Utilities внедряет облачную платформу EV Cloud для управления зарядными станциями
На данный момент на платформу EV Cloud успешно переведены 15 станций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС