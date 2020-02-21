Исследование: траты россиян на электронику в преддверии 23 февраля выросли на 7%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россияне в среднем увеличили траты на электронику и гаджеты к 23 февраля на 4% по сравнению с прошедшим годом и на 7% по сравнению с покупками в январе, говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД" (принимает данные более 900 тыс. онлайн-касс, ежедневно обрабатывая по 35-40 млн кассовых чеков) и агрегатора оптовых закупок "На полке".

"Электроника и гаджеты - рост объемов продаж в сравнении с январскими показателями на 7%, в сравнении с прошлогодними - рост на 4%. Средний чек покупки на предпраздничной неделе составлял 5390 рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

По данным "Ситилинк" в предпраздничный период до оформления заказа покупательницы проводят на сайте в среднем четыре минуты 20 секунд. При этом большинство подарков мужчинам укладывается в сумму до 5 000 рублей, а самой популярной категорией в этом году стали триммеры - их продажи в предпраздничный период выросли на 39%. Спрос на наушники и гарнитуры увеличился на 23%, на смарт-часы - на 16%.

На маркетплейсе "Беру" также в преддверии праздника стало больше заказов машинок для стрижки, триммеров и видеорегистраторов (рост в два раза с 11-17 февраля по сравнению с 28 января - 3 февраля). Сильнее всего - в четыре раза - выросло количество заказов, которые содержат игры для приставок и ПК. Самой востребованной игрой стала Red Dead Redemption 2.

В магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" популярными подарками для мужчин также стал игровой ассортимент: геймерские ноутбуки и консоли, мышки, наушники и игры. "В прошлом году игровые аксессуары, товары для красоты, бритья и ухода за полостью рта выросли примерно в два раза, видеорегистраторы и машинки для стрижки - в полтора. Схожую ситуацию мы видим и в этом году. Средний чек в 2019 году на 23 февралясоставил 4500 рублей", - отметил представитель сетей.