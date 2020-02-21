Власти Дагестана планируют открыть медицинскую клинику в сотрудничестве с АФК "Система"

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют открыть высокотехнологичную медицинскую клинику в рамках сотрудничества с ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система"). Об этом в пятницу заявил председатель правительства Дагестана Артем Здунов в Махачкале на встрече с представителями группы компаний "Медси", на которой обсуждались перспективы взаимодействия в части развития в регионе высокотехнологичной медицинской помощи, сообщается на сайте правительства Дагестана.

"В рамках сотрудничества с АФК "Система", которое находится под личным контролем главы республики Владимира Васильева, мы планируем открыть современную клинику. Мы четко знаем, что есть ряд позиций в сфере медицины, которые мы пока не можем обеспечить в регионе, и дагестанцы вынуждены выезжать за его пределы. Сегодня перед нами поставлена цель - обеспечить оказание этой медпомощи у нас. И в вашей большой группе мы видим стратегического партнера", - цитируется Здунов на сайте правительства региона.

Как сообщил представитель "Медси" Адель Вафин, компания "готова учить специалистов республики". "Наша позиция такова: если мы приходим в регион, то приходим с технологиями, компетенциями, новыми возможностями. Сейчас нам важно определиться, на какие направления нацелить общие усилия", - приводятся в тексте слова Вафина.

Представители компании совместно с Минздравом региона будут работать в течение ближайших дней над "определением важнейших направлений в области медицины, где дагестанцам крайне необходима сегодня высококвалифицированная помощь".

По словам Здунова, главная задача этой работы - "прийти в конечном итоге к такому результату, который позволит обеспечить дагестанцев высокотехнологичной медицинской помощью в пределах республики". Кроме того, по мнению премьера, "не менее значимым станет и создание в этой связи новых высококвалифицированных рабочих мест для врачей".

Другой представитель компании "Медси" Константин Чистяков сообщил, что компания накопила "значительный экспертный опыт по целому ряду направлений в здравоохранении".

Как сообщается на сайте правительства Дагестана, группа компаний "Медси" основана в 1996 году, имеет 25 клиник в Москве и Московской области и 10 - в других регионах. В них медпомощь получают в таких областях, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, урология, гинекология, травматология и ортопедия. "У нас работают не просто ведущие врачи, есть уникальные специалисты, приезжающие из разных регионов, доктора медицинских наук. <…> Хочу заметить, что наши клиники принимают пациентов со всей страны, в том числе и по медицинским полисам", - приводятся слова Чистякова на сайте.

Сотрудничество с АФК "Система"

В конце января этого года Артем Здунов встречался с представителями АФК "Система", среди которых были исполнительный вице-президент корпорации по региональной политике Сергей Семкин и управляющий партнер АФК "Система" Сергей Егоров. Основной целью поездки делегации стало обсуждение вопросов реализации инвестиционных проектов в Дагестане, сообщила тогда пресс-служба правительства республики. Сообщалось, что были рассмотрены несколько тем, в том числе реализация инвестпроектов в сфере гостиничного бизнеса и жилищного строительства на территории Дагестана.