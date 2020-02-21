20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Дагестана планируют открыть медицинскую клинику в сотрудничестве с АФК "Система"

По словам председателя правительства республики Артема Здунова, целью партнерства является обеспечение дагестанцев высокотехнологичной медицинской помощью в пределах региона

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют открыть высокотехнологичную медицинскую клинику в рамках сотрудничества с ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система"). Об этом в пятницу заявил председатель правительства Дагестана Артем Здунов в Махачкале на встрече с представителями группы компаний "Медси", на которой обсуждались перспективы взаимодействия в части развития в регионе высокотехнологичной медицинской помощи, сообщается на сайте правительства Дагестана.

"В рамках сотрудничества с АФК "Система", которое находится под личным контролем главы республики Владимира Васильева, мы планируем открыть современную клинику. Мы четко знаем, что есть ряд позиций в сфере медицины, которые мы пока не можем обеспечить в регионе, и дагестанцы вынуждены выезжать за его пределы. Сегодня перед нами поставлена цель - обеспечить оказание этой медпомощи у нас. И в вашей большой группе мы видим стратегического партнера", - цитируется Здунов на сайте правительства региона.

Как сообщил представитель "Медси" Адель Вафин, компания "готова учить специалистов республики". "Наша позиция такова: если мы приходим в регион, то приходим с технологиями, компетенциями, новыми возможностями. Сейчас нам важно определиться, на какие направления нацелить общие усилия", - приводятся в тексте слова Вафина.

Представители компании совместно с Минздравом региона будут работать в течение ближайших дней над "определением важнейших направлений в области медицины, где дагестанцам крайне необходима сегодня высококвалифицированная помощь".

По словам Здунова, главная задача этой работы - "прийти в конечном итоге к такому результату, который позволит обеспечить дагестанцев высокотехнологичной медицинской помощью в пределах республики". Кроме того, по мнению премьера, "не менее значимым станет и создание в этой связи новых высококвалифицированных рабочих мест для врачей".

Другой представитель компании "Медси" Константин Чистяков сообщил, что компания накопила "значительный экспертный опыт по целому ряду направлений в здравоохранении".

Как сообщается на сайте правительства Дагестана, группа компаний "Медси" основана в 1996 году, имеет 25 клиник в Москве и Московской области и 10 - в других регионах. В них медпомощь получают в таких областях, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, урология, гинекология, травматология и ортопедия. "У нас работают не просто ведущие врачи, есть уникальные специалисты, приезжающие из разных регионов, доктора медицинских наук. <…> Хочу заметить, что наши клиники принимают пациентов со всей страны, в том числе и по медицинским полисам", - приводятся слова Чистякова на сайте.

Сотрудничество с АФК "Система"

В конце января этого года Артем Здунов встречался с представителями АФК "Система", среди которых были исполнительный вице-президент корпорации по региональной политике Сергей Семкин и управляющий партнер АФК "Система" Сергей Егоров. Основной целью поездки делегации стало обсуждение вопросов реализации инвестиционных проектов в Дагестане, сообщила тогда пресс-служба правительства республики. Сообщалось, что были рассмотрены несколько тем, в том числе реализация инвестпроектов в сфере гостиничного бизнеса и жилищного строительства на территории Дагестана.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Avista Utilities внедряет облачную платформу EV Cloud для управления зарядными станциями
На данный момент на платформу EV Cloud успешно переведены 15 станций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС