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Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список

Страны-участницы группы имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) в пятницу внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении организации.

Как отмечается в коммюнике, "в феврале 2020 года ФАТФ отметила, что Иран не завершил план действий" по устранению "стратегических недостатков" в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "Учитывая неспособность Ирана принять Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ полностью отменяет приостановление контрмер и призывает своих членов и все юрисдикции применять эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией", - подчеркнули там. В организации добавили, что Иран останется в так называемом черном списке, "пока не будет завершен полный план действий".

"Если Иран ратифицирует Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ примет решение о дальнейших шагах, включая вопрос о приостановлении контрмер, - поясняется в коммюнике. - До тех пор, пока Иран не осуществит меры, необходимые для устранения недостатков, выявленных в плане действий по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ будет по-прежнему озабочена риском финансирования терроризма, исходящим от Ирана, и угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы".

При этом отмечается, что страны - участницы ФАТФ имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации.

Газета The Wall Street Journal ранее информировала, что в связи с данным решением ФАТФ наложит ограничения на финансовые отношения с предпринимателями Ирана, ужесточит контроль над всеми финансовыми операциями, связанными с этой страной, а также запретит иранским банкам открывать свои отделения в других государствах. Странам - участницам ФАТФ будет запрещено учреждать свои представительства в Иране.

ФАТФ в октябре прошлого года дала Ирану время до февраля 2020 года, чтобы присоединиться к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В случае отказа Тегерана группа угрожала полностью отменить приостановку контрмер. Отсрочка, которую ФАТФ дала Ирану в октябре 2019 года, была четвертой по счету.

Новость обновлена (18:49 мск) - добавлены подробности, меняется источник

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