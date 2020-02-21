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"Лента" получила юрисдикцию на Кипре

Компания также изменила официальное наименование на Lenta PLC

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Лента" получила разрешение от госорганов Республики Кипр на получение кипрской юрисдикции и изменила официальное наименование на Lenta PLC (публичная компания с ограниченной ответственностью), говорится в сообщении компании.

"Департамент регистрации и ликвидации компаний (DRCOR) сегодня выпустил для компании сертификат временной регистрации на Кипре. В результате вступления в силу перевода компании в другую юрисдикцию компания стала называться Lenta PLC, публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной, в соответствии с законодательством Кипра, по адресу: 6 Karaiskaki Street, City House, 3032 Limassol, Cyprus", - говорится в сообщении.

Компания намерена сделать постоянную регистрацию, для чего ей будет необходимо получить сертификат о прекращении деятельности компании на Британских Виргинских островах, а затем снова обратиться в DRCOR.

GDR компании по-прежнему допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже (без изменения их ISIN). Смена юрисдикции не повлечет никаких изменений в правах владельцев GDR.

В связи с вступлением в силу перерегистрации компания приняла новый устав, действующий корпоративный секретарь изменен на Crystalserve Secretarial Limited, а номинальная стоимость акций - с нулевой на €0,001. Компания также поменяла депозитарий - с Deutsche Bank Luxembourg S.A. на Deutsche Bank Trust Company Americas.

Акционеры ретейлера в октябре 2019 года приняли решение сменить юрисдикцию компании с Британских Виргинских островов на Кипр, а также изменить организационно-правовую форму на публичную компанию с ограниченной ответственностью.

О компании

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении 21,04% акций. "Лента" управляет 249 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. В 2019 г. открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, в тот же период закрыто 3 гипермаркета и 7 супермаркетов.

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