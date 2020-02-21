Власти КБР планируют создать более 1,8 тыс. рабочих мест во вновь создаваемых туркластерах

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают создать более 1,8 тыс. новых рабочих мест на объектах, которые будут построены в рамках ивестиционных проектов, заявленных в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика". Об этом в пятницу заявил и.о. министра курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"На сегодняшний день работа по привлечению инвестиций проводится в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", она находится в ведении Министерства экономического развития РФ, и продолжается проработка двух проектов, это очень сложный процесс. Речь идет о создании туристско-рекреационных кластеров "Атажукинский парк" и "Черек". Они направлены на создание инфраструктуры оздоровительного туризма с использованием уникальных природных ресурсов Черекского района, города Нальчика и республики в целом", - сказал он отметив, что в целом на объектах кластеров смогут работать более 1,8 тыс. человек.

Кластер "Черек" будет строиться в Черекском районе КБР, планируется создать 11 объектов туристской инфраструктуры и необходимых объектов обеспечивающей инфраструктуры, где смогут работать 995 человек. Объем планируемых частных инвестиций в основной капитал превышает 2,48 млрд рублей.

"Инвестиционный проект "Атажукинский парк" направлен на развитие курорта федерального значения "Нальчик" и представляет собой комплекс объектов рекреационной и культурной направленности - коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой, расположенных на одной территории. В составе кластера предполагается строительство и реконструкция 12 объектов туристской инфраструктуры, в том числе бальнеологических центров, позволяющих использование уникальных минеральных источников, создание 822 дополнительных рабочих мест и привлечение инвестиций в основной капитал в размере более 1,72 млрд рублей", - отметил Шогенцуков.

В 2019 году продолжалось строительство трех объектов туристской инфраструктуры, входящих в состав автотуристского кластера "Зарагиж" в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации". Уже введены в эксплуатацию семь объектов туристской инфраструктуры, по итогам года объекты уже посетили более 55 тыс. человек, там организовано 226 рабочих мест.

"В текущем году, после ввода в эксплуатацию объектов автотуристского комплекса "Зарагиж" и многофункциональных комплексов "Нальчик-Северный" и "Автовокзал-Нальчик-Южный" число рабочих мест возрастет до 328, а койко-мест до 695. В целом программа закрыта, республика вышла из нее достойно, отчитавшись по всем показателям, без штрафов", - сказал Шогенцуков.