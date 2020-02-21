"Вертолеты России" и "Газпром" завершают разработку вертолета для работы в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") совместно с компанией "Газпром" завершает подготовку проекта нового вертолета для работ на месторождениях шельфа в Арктике. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель начальника управления ПАО "Газпром" Владимир Димитров в рамках международного арктического саммита "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие".

Ранее ТАСС сообщал, что в мае 2017 года Холдинг "Вертолеты России" и энергетическая компания "Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения типа Ми-171А2. Данные машины будут использоваться для освоения месторождений на континентальном шельфе в интересах ПАО "Газпром".

"По поручению Дмитрия Рогозина, который тогда исполнял обязанности председателя госкомиссии по Арктике, была создана совместная рабочая группа по разработке офшорного вертолета, в которую вошли сотрудники ПАО "Газпром". Был проведен полный аудит всех предприятий холдинга "Вертолеты России", мы поняли, что компания имеет необходимый потенциал для создания нужной машины. На сегодняшний день "Вертолеты России" при участии специалистов рабочей группы завершают проект вертолета последней модификации, которая называется Ми-171А3", - сказал Димитров.

По его словам, новый вертолет будет соответствовать всем необходимым требованиям безопасности при офшорных (над морем) полетах на арктическом шельфе. Вертолет сможет перевозить группы специалистов, грузы, а также осуществлять спасательные операции над морем.

Ми-171А2 и Ми-171А3 - новейшие представители семейства вертолетов Ми-8/АМТ-МТВ. Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17, который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа.

Международный арктический саммит "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие" проходит в Санкт-Петербурге 20-21 февраля. Саммит собрал более 200 представителей органов власти, компаний, научных и образовательных организаций из 10 регионов РФ, а также из Франции, Норвегии, Дании, Латвии. Работа саммита в 2020 году посвящена современным вызовам и перспективам развития российской Арктики.