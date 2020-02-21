Ростехнадзор приостановил работу двух нефтешахт в Коми из-за нарушений норм безопасности

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора приостановило деятельность двух нефтешахт производственного подразделения "Яреганефть" в Республике Коми из-за нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на сайте управления.

"Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело проверки в отношении нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" (ООО "Лукойл-Коми"). По их результатам вынесены постановления Ухтинского городского суда об административном приостановлении деятельности двух нефтешахт", - говорится в сообщении.

Так, 14 февраля проводилась проверка нефтешахты №3, где выявлено 10 нарушений требований промышленной безопасности. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности. Затем Ухтинский городской суд вынес решение приостановить деятельность нефтешахты на 15 суток.

Проверку проводили и на нефтешахте №1, где обнаружили семь нарушений требований промышленной безопасности, по факту которых возбуждены дела о правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Суд приостановил деятельность нефтешахты №1 на 30 суток.

В ноябре 2019 года в нефтешахте №1 произошел пожар на площади около 2 тыс. кв. м, погибли два человека. Его удалось потушить лишь на шестые сутки, аварийный участок был затоплен.