20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростехнадзор приостановил работу двух нефтешахт в Коми из-за нарушений норм безопасности

В том числе на 30 суток приостановили работу нефтешахты №1 "Яреганефти", где в ноябре 2019 года произошел крупный пожар, в котором погибли два человека

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора приостановило деятельность двух нефтешахт производственного подразделения "Яреганефть" в Республике Коми из-за нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на сайте управления.

"Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело проверки в отношении нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" (ООО "Лукойл-Коми"). По их результатам вынесены постановления Ухтинского городского суда об административном приостановлении деятельности двух нефтешахт", - говорится в сообщении.

Так, 14 февраля проводилась проверка нефтешахты №3, где выявлено 10 нарушений требований промышленной безопасности. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности. Затем Ухтинский городской суд вынес решение приостановить деятельность нефтешахты на 15 суток.

Проверку проводили и на нефтешахте №1, где обнаружили семь нарушений требований промышленной безопасности, по факту которых возбуждены дела о правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Суд приостановил деятельность нефтешахты №1 на 30 суток.

В ноябре 2019 года в нефтешахте №1 произошел пожар на площади около 2 тыс. кв. м, погибли два человека. Его удалось потушить лишь на шестые сутки, аварийный участок был затоплен.

Теги
РоссияКоми
Реклама на ТАСС
Власти КБР планируют создать более 1,8 тыс. рабочих мест во вновь создаваемых туркластерах
Речь идет о туристско-рекреационных кластерах "Атажукинский парк" и "Черек"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС