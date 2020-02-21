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Россельхознадзор с начала года обнаружил антибиотики в 21 партии птицы из Белоруссии

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что служба не может допустить такую продукцию на российский рынок

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с начала текущего года обнаружил антибиотики в 21 партии птицеводческой продукции из Белоруссии, сообщила ТАСС советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Что касается белорусской продукции, то стоит отметить, что только в этом году в птицеводческой продукции, поступающей из Белоруссии, мы обнаружили наличие кокцидиостатиков (антибиотики широкого спектра, применяются для профилактики и лечения паразитов у кур, цыплят и бройлеров - прим. ТАСС) в 21 поступившей партии. Это серьезные нарушения, и служба не может допустить такую продукцию на российский рынок", - сказала она.

21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что белорусские производители переориентируются на рынок Китая, если Россельхознадзор продолжит практику ограничений.

За последние годы Россельхознадзор неоднократно ограничивал поставки продукции с предприятий Белоруссии, обосновывая это несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности. При этом Россия является основным покупателем белорусской сельхозпродукции и продовольствия - в 2019 году на нее пришлось почти 78% экспорта данной продукции из республики.

"Россельхознадзор сегодня имеет идентичные требования как к российской продукции, так и к продукции белорусской, и любой другой, которая попадает на российский рынок. Обеспечение безопасности продукции является одной из ключевых функцией Россельхознадзора", - подчеркнула Мелано.

Белорусским предприятиям, по ее словам, в первую очередь нужно наладить внутренний производственный контроль. "Именно предприятия заинтересованы в получении дохода и они, в первую очередь, должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их продукция отвечала тем стандартам качества и безопасности страны, на чей рынок они эту продукцию предполагают поставить", - заключила Мелано.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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