СМИ сообщили о планах Саудовской Аравии сокращать добычу нефти без России

ТАСС, 21 февраля. Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия на встрече стран ОПЕК+ через две недели откажется усилить действующие ограничения. По версии источников The Wall Street Journal , таким планом может стать сокращение добычи тремя странами еще на 300 тыс. б/с.

Однако источники ТАСС в ОПЕК назвали эту информацию "безумием".

Изначально идею дополнительно сократить добычу к действующей квоте предлагала Саудовская Аравия. Опасения Эр-Рияда были связаны с эпидемией коронавируса в Китае, которая грозит обрушить спрос на топливо, а, значит, и цену на нефть. Созванный в начале февраля техкомитет ОПЕК+, рекомендовал 24 странам - участницам усилить сокращение добычи нефти еще на 600 тыс. б/с к действующей квоте в 1,7 млн б/с на второй квартал. А после июня и до конца года сохранить текущее ограничение добычи.

Россия тогда не поддержала это предложение, взяв время на внутренние консультации. Собеседники ТАСС из секретариата ОПЕК говорили, что молчание Москвы держит саудовскую сторону "в состоянии стресса и почти паники".

По версии WSJ, Саудовская Аравия уже договорилась с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тыс. б/с, если Россия "не в игре".

"Это безумие", - прокомментировал ТАСС информацию издания чиновник из ОПЕК. "Полная чушь", - сказал на это источник из саудовской делегации. Третий собеседник ТАСС, участвующий в обсуждениях, сказал, что "на сегодняшний день все обстоит, как и прежде", новых сценариев сокращения нет.

Другой высокопоставленный участник альянса добавил, что страны ОПЕК "вряд ли поддержат такое решение". При этом он отметил, что "Россия в последнее время слабо участвует в договоренностях, и это очевидно".

В начале этой недели глава Минэнерго РФ Александр Новак провел телефонные переговоры с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане и министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдель Азизом бен Сальманом. В обоих случаях речь шла о будущем сделки ОПЕК+. Официально итоги этих консультаций не озвучивались. Однако источник ТАСС в ОПЕК отметил, что к окончательному консенсусу они пока не привели. В то же время переговоры с саудовским министром "имели несомненный прогресс" для дела, сказал другой собеседник ТАСС из Эр-Рияда.

Ожидается, что перед министерской встречей пройдет сначала заседание техкомитета ОПЕК+, на котором эксперты еще раз оценят рынок. Затем их доклад изучит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, его работой руководят Россия и Саудовская Аравия. Наконец, уже на основании его рекомендации министры ОПЕК+ вынесут решения 5 и 6 марта.