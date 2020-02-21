ОСК получила в аренду здание в Петербурге для переноса штаб-квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга передали в аренду Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) здание, в котором будет располагаться новая штаб-квартира компании. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"Мы заключили с ОСК договор на 10 лет аренды здания по адресу переулок Антоненко, д. 4", - отметила представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 340-350 сотрудников ОСК переедут в Петербург, но есть вероятность, что около 30% из них откажутся от смены города. Московский офис корпорации оставит за собой функции представительства и тоже сменит адрес, в нем будут работать не больше 200 человек. На переезд, который планируется в июле этого года, потребуется около 1,4 млрд рублей, сообщал ранее президент ОСК Алексей Рахманов.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.