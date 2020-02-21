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До конца 2020 года завершится реконструкция дороги, связывающей КБР с Осетией и Ингушетией

Из 26 км в нормативное состояние уже привели 16 км дороги. В этом году реконструируют участок протяженностью 4,05 км

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют до конца 2020 года завершить реконструкцию автомобильной дороги, связывающей КБР с Северной Осетией и Ингушетией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Автомобильная дорога Дейское - Нижний Курп - граница с Северной Осетией расположена в Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики. По данной дороге осуществляется связь КБР с республиками Ингушетия и Северная Осетия. Завершить реконструкцию планируется в конце 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

В ходе реконструкции будут выполнены работы по устройству земляного полотна, кюветов, дорожной одежды с двухслойным асфальтобетонным покрытием, строительству моста. Кроме того, планируются работы по установке новых дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

"Дорога общей протяженностью 26 км была разделена на три участка, - рассказали в министерстве. - Из 26 км в нормативное состояние приведено 16 км, в 2020 году планируется реконструкция участка протяженностью 4,05 км".

Ранее директор государственного учреждения КБР "Управление дорожного хозяйства" Рафаэль Акопян сообщил ТАСС, что ремонтные работы на 101 км региональных дорог проведут в 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это на 32% больше, чем в 2019 году. Комплекс работ подразумевает замену асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки и установку новых знаков. В прошлом году за счет нацпроекта отремонтировали 76,4 км трасс, рассказал Акопян.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКабардино-БалкарияСеверная Осетия
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