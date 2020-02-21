"Доширак" инвестирует в модернизацию завода в Рязани 1,5 млрд рублей

РЯЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Корейский производитель продуктов быстрого приготовления "Доширак" инвестирует 1,5 млрд рублей в модернизацию завода в Рязани. Развитие производства позволит дополнительно создать 100 рабочих мест, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Рязанской области.

В пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с президентом группы компаний "Доширак" Хваном Чжэ Хо.

"Мы стараемся инвестировать в Рязанский регион и планируем увеличить сумму вложений в реализацию проекта модернизации предприятия до 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на президента компании.

Корейская компания работает в Рязани с 2008 года и выпускает лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. Инвестпроект предполагает реконструкцию и техническое перевооружение производства, в частности запуск дополнительной линии по производству лапши быстрого приготовления, строительство склада готовой продукции, обустройство нового ограждения и контрольно-пропускного пункта. Реализация инвестпроекта по модернизации действующего производства позволит создать 100 рабочих мест на предприятии, где сегодня занято более 300 человек.

Ранее в министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области ТАСС сообщили о планах "Доширака" расширить производство, что позволит увеличить мощность предприятия на 100 млн единиц продукции в год. Сейчас мощность завода "Доширак" в Рязани составляет 250 млн штук продукции в год. Согласно планам компании, новая линия заработает во втором квартале 2021 года, а на проектную мощность выйдет в 2022 году.