Совет ЕЭК продлил обнуление ставки таможенной пошлины на некоторые виды сурими

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил на три года действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на сурими отдельных видов рыб, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Совет ЕЭК установил нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на сурими отдельных видов рыб. Ставка будет применяться до 30 апреля 2023 года. Она коснется сурими из рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, кроме минтая (Theragrachalcogramma)", - отмечается в сообщении.

Ранее нулевая ставка в отношении этих товаров действовала с 2018 года, ее срок истек 31 декабря 2019 года.

По данным ЕЭК, эта мера оказала положительный социально-экономический эффект.

"Согласно данным белорусской стороны, мера позволила увеличить загрузку рыбоперерабытывающих предприятий по выпуску готовой продукции республики на 4%-11% в зависимости от вида продукции", - уточняют в комиссии. Кроме того, экспорт в другие страны Союза поддерживался на уровне 60-80%.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.